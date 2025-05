Delitto di Garlasco, sparisce il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita a Sempio

Non si troverebbe il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo riporta Il Messaggero, il quale spiega che "non è stato rinvenuto negli archivi della Procura di Pavia e, al momento, nemmeno in quelli dei carabinieri del Ris di Parma. Molto probabilmente quel reperto è stato distrutto". Da quella traccia, l'ormai nota "papillare 33", individuata sul muro delle scale della casa di Garlasco in fondo alle quali fu trovato il corpo senza vita di Chiara, i consulenti di Alberto Stasi, il fidanzato che sta finendo di espiare 16 anni di carcere, ritengono sia possibile estrapolare materiale biologico. Ma per farlo, serve proprio il pezzo di intonaco.