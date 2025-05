"Sulle dita della povera Chiara c'è solo il dna di Sempio, nonostante la ragazza abbia usato la sera prima il computer di Alberto per scaricare le foto della vacanza di Londra e quindi la tastiera dove Alberto aveva lavorato quella sera stessa. Però si dice che è stato trasferito dalla tastiera del computer usato, nella migliore delle ipotesi 12 giorni prima", spiega ai microfoni del programma di Canale 5 l'avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis. E aggiunge: "Quella traccia sul muro, adesso vediamo se si troverà materiale biologico, ha delle caratteristiche attribuibili a Sempio senza ombra di dubbio, ricordo che tra i firmatari c'è il comandante della sezione impronte dei Ris di Roma). Ma è la posizione innaturale di quella mano che configge con una normale discesa di un ragazzo giovane in una scala, difficilmente ci si appoggia in quel modo. Ovviamente questa è logica probabilistica e non è scienza esatta, aspettiamo le risultanze delle indagini".