Delitto di Garlasco, impronte, scarpe e uno specchio: il killer si guardò prima di uscire? I carabinieri riscrivono la scena dell'omicidio di Chiara Poggi

Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di reclusione per l'omicidio della ragazza. Tuttavia, con l'emergere di nuovi elementi, come la revisione delle impronte di scarpa e l'immagine dello specchio, la Procura ha riaperto il fascicolo. Non è stata avanzata alcuna istanza di revisione del processo a suo carico, ma la possibilità che un altro soggetto possa essere coinvolto in modo più diretto sta inducendo gli inquirenti a riesaminare molte delle certezze processuali passate. Intanto, un campione chiave con l'impronta del palmo attribuita a Sempio risulta sparito. Altro elemento emerso è la testimonianza di un frate, Alessandro Biasibetti, amico della famiglia Poggi, che dovrà fornire il suo DNA.