Omicidio Martina Carbonaro, lo sgomento degli abitanti di Afragola: "Siamo sconvolti"

C’è dolore e sgomento ad Afragola, in provincia di Napoli, dove la comunità è ancora sconvolta per la tragica morte di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa brutalmente dall’ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Il giovane l’avrebbe colpita con una pietra, per poi occultarne il corpo all’interno di un edificio abbandonato nei pressi dell’ex stadio “Moccia”, nascondendolo sotto un materasso.