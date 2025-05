Omicidio Martina, la mamma: "Alessio è un mostro, ha finto di cercarla con noi"

Per la mamma di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex ad Afragola, Alessio Tucci è "un mostro che deve avere l'ergastolo". Fiorenza Cossentino, ripercorrendo le ore in cui non aveva più notizie della figlia, racconta al Corriere della Sera: "È persino venuto a cercarla in macchina con noi". Poi aggiunge: "Si è messo a piangere perché Martina non lo voleva più. Quando lei ha deciso di rompere con lui, la mamma di Alessio è venuta da me e mi ha detto: 'Stai attenta a tua figlia'". Mi ha consigliato "di farla stare in casa, non farla andare in giro per il paese insieme alle amiche".