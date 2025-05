Omicidio Martina, la prof: "Lui era geloso, non voleva che salutasse gli altri maschi"

E un'altra prof di Martina, Carla Caputo, ha affidato ai social il suo sfogo. "'Prof. Carbonaro, no Carbonara. E dai Martina che fa’ a me piace la carbonara e tu sei bella e buona come un piatto di carbonara'. Così noi scherzavamo sempre. Non l’ accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte". E lei, come docente, si sente "tradita. Da una società che non sa proteggere le sue ragazze. Da un sistema che ancora oggi tollera, minimizza, giustifica la violenza". E "la delusione è immensa. Perché ogni volta che perdiamo una ragazza, perdiamo una parte del nostro futuro. Perdere un’alunna così è come perdere una figlia".