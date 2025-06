Costumista morto a Capri, il caso si riapre

Fu ritrovato senza vita nelle acque di Capri. Era il primo settembre di due anni fa. Il costumista Luca Canfora era impegnato sul set del film "Parthenope". Si pensò a un incidente. Gli inquirenti ipotizzarono che il 51 enne fosse finito in mare precipitando dall'alto, dalla zona dei giardini di Augusto dove le telecamere di sorveglianza lo riprendono per l'ultima volta. Tra le ipotesi vagliate sin dall'inizio c'è anche quella dal suicidio .

Ma i parenti di Luca Canfora non hanno mai creduto a queste ipotesi