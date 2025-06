Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli

Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto (Napoli), con l'accusa di avere ucciso il padre, di 71 anni. Giovedì sera la compagna dell'uomo si era recata in caserma per denunciarne la scomparsa. Sono quindi scattate le indagini: i militari, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato il cadavere del 71enne nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa dei figli.