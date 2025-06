Bimbo di nove mesi ricoverato a Napoli con gravi fratture, indagini in corso

Un bambino di nove mesi, di Vibonati (in provincia di Salerno), è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per lesioni alla testa, a un femore e al collo. Il piccolo, che lotta tra la vita e la morte, era arrivato in al nosocomio di Sapri, nel Salernitano, privo di conoscenza giovedì mattina. Date le condizioni ritenute da subito gravissime, i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza a Napoli. Indagini in corso.