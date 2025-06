Sospeso il prof che ha minacciato la figlia di Giorgia Meloni sui social

"Non ho retto tutto l'accanimento mediatico che c'è stato nei miei confronti - ha detto Stefano Addeo dal letto dell'ospedale dove è ricoverato cercando di spiegare il suo gesto -. Un'ora fa ho provato il suicidio con un mix di psicofarmaci. Ho commesso un errore, ma non dovevo essere crocifisso in questo modo, mi hanno linciato. Ho chiesto scusa, non ce l'ho fatta".