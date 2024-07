Alex Marangon, il pm di Treviso: "Picchiato prima di annegare" | L'appello della famiglia: "Chi sa parli"

Alex Marangon sarebbe morto per "cause violente e non accidentali". Quattro giorni dopo il ritrovamento del corpo del 26enne di Marcon (Venezia) sul greto del Piave, a quattro chilometri dal punto dove era stato visto vivo l'ultima volta, gli inquirenti procedono per omicidio volontario (e non più per morte come conseguenza di altro reato). Cercando soprattutto di ricostruire un buco di circa tre ore in cui non è ancora chiaro cosa sarebbe avvenuto. "L'ipotesi più probabile - spiega il procuratore capo di Treviso Marco Martani - è che Alex abbia subito un'aggressione con un corpo contendente e sia finito in acqua dopo qualche minuto, già in condizioni gravissime, e poi sia annegato nel fiume.