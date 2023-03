Terremoto in Umbria, 200 fuori casa dopo la scossa di giovedì | Una sfollata a Tgcom24: "Mai sentito così forte"

"Siamo tutti in strada, spaventati, mai sentita una scossa così a Umbertide".

A raccontare a Tgcom24 questi momenti di paura e la notte in bianco appena passata è Francesca, una sfollata di Umbertide, il comune del Perugino epicentro del terremoto di giovedì. "Dopo la prima scossa delle 16 abbiamo iniziato a pensare a cosa fare, come organizzarci, - riferisce la donna, - ma la scossa delle 20 ci ha convinto a passare la notte fuori casa per sicurezza. E, come la mia famiglia, ha dormito in macchina tutto il paese". "Ora piove, - aggiunge, - il campanile è stato transennato perché pericolante e siamo in piazza ad aspettare che vengano valutati i danni nelle nostre case: io non riesco ad aprire il portone della mia per tornare a prendere almeno le medicine che servono a mia madre". Stando ai dati della protezione civile, almeno 200 persone hanno passato la notte fuori casa: 150 i posti letto allestiti nelle palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant'Orfeto, le località del Perugino più vicine all'epicentro. In mattinata sono partiti i controlli per la verifica della situazione di strutture pubbliche e abitazioni. Le scuole sono chiuse a Perugia e nei comuni vicini.