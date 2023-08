Isernia, precipita in una scarpata al ponte tibetano di Roccamandolfi: muore una donna di 32 anni

Finisce in tragedia un'escursione di trekking in provincia di Isernia.

Nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi, una donna di 32 anni è scivolata mentre percorreva, in compagnia di altre persone, un sentiero adiacente al ponte. La donna, di Nocera Inferiore, in vacanza in Molise, è precipitata in una ripida scarpata, tra la fitta vegetazione. L'allerta è arrivata alla centrale operativa del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, che ha subito attivato il 118. Le operazioni per raggiungere il luogo dove la giovane era finita sono state difficili per la morfologia insidiosa del territorio. All'arrivo dei soccorsi, che hanno richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, per la donna non c'era più nulla da fare.