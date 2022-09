Bojano (CB), il video della donna tenuta segregata in casa dai familiari: "Non posso più lavarmi"

Parla dalla finestra della stanza in cui è stata

. Si tratta della 67enne di, una frazione di), che il 9 settembre è statadai carabinieri a seguito di una. La donna viveva a casa dele dellache per anni l'avrebbero tenuta chiusa in una stanza priva di riscaldamento e senza la possibilità di uscire autonomamente. Il video mandato in onda in esclusiva a "" mostra proprio la 67enne mentre parla con unche la riprende dalla strada. ". Devi dire che ti tengono chiusa e che non puoi uscire", le consiglia l'autore del video che invita la donna a parlare agli assistenti sociali, alle forze dell'ordine e a raccontare la verità sulle sue condizioni.

"

Fino al 2021 mi hanno permesso di lavarmi, adesso non più. Che schifo

Tutto il paese sa che sei rinchiusa qui

", rivela la donna che poi racconta: "Adesso mi cambio solo i vestiti, li lavo in lavatrice ma mai insieme ai loro: non me lo permettono". ", se viene il maresciallo non devi avere paura", il vicino di casa la esorta ancora una volta a parlare.

La vittima, liberata venerdì sera e accompagnata alla stazione dei carabinieri, è stata ascoltata da un consulente nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso che segue le indagini. Ha denunciato, ai danni del fratello e della moglie di lui, vent'anni e più di privazioni e vessazioni psicologiche e fisiche, raccontando di aver subito percosse, schiaffi, minacce e totale privazione della libertà personale e della autonomia. Al momento si trova in una struttura protetta.