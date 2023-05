Maltempo, esonda torrente in Molise: famiglia con neonato isolata

Il maltempo ha creato danni e disagi in diverse zone del Molise.

La situazione più grave si è verificata a Baranello (Campobasso) dove, dopo un forte temporale, è esondato un torrente in contrada San Pietro. L'acqua ha travolto e danneggiato una strada, e una famiglia con un neonato che abita nella zona è rimasta isolata. Il sindaco del paese, Riccardo Di Chiro, ha attivato la prefettura e la famiglia è stata poi raggiunta attraverso una strada impervia. I danni sono ingenti. La zona travolta dall'acqua si trova non distante dal centro abitato. Saranno ora necessari interventi per la messa in sicurezza e per la rimozione di fango e detriti. La strada è stata chiusa al traffico.