Maxisequestro di droga sulla A22: su un camion scoperti 67 chili di cocaina

Maxisequestro di droga da parte della polizia stradale di Trento che, lungo l'A22, ha fermato un camion greco scoprendo 67 chili di cocaina suddivisi in 60 panetti avvolti in nastro da pacchi del valore di 5 milioni di euro. A fare scattare la perquisizione, il fatto che il camionista procedeva con continui sbandamenti. Da qui la decisione della pattuglia di fermare il mezzo all'altezza del casello di Trento nord: la disattenzione del camionista era dovuta alla presenza in cabina di un cane. "Il successivo controllo della patente di guida e dei documenti di trasporto ha consentito poi di stabilire che il camion in questione era proveniente dall'Olanda, - fa sapere la questura. - La pattuglia ha deciso di approfondire gli accertamenti chiedendo all'autista, 46 anni, di poter verificare il carico".