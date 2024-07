Marmolada, la tragedia due anni dopo: "Fece capire la realtà dei cambiamenti climatici"

E' il secondo anniversario della tragedia della Marmolada: il 3 luglio del 2022 undici escursionisti morirono in seguito al crollo di un gigantesco seracco di ghiaccio e roccia, alto come un palazzo di 70 piani, tra Punta Rocca e Punta Penia dovuto alle alte temperature raggiunte in cima al ghiacciaio. In otto, di un gruppo di 30 presenti sul luogo della strage, rimasero feriti. "Quell'imprevedibile tragedia ha portato in modo crudo e violento all'attenzione della società civile e al mondo dell'alpinismo la realtà e gli effetti del cambiamento climatico anche alle alte quote", sottolinea Cristian Ferrari, presidente della Sat, la Società alpinistica tridentina che con i suoi 150 anni è la più antica d'Italia. In memoria delle vittime, due anni dopo, in programma una serie di iniziative volute da istituzioni e famigliari. Dalla marcia organizzata a Cittadella (Padova) alla proiezione nazionale di un docufilm sui soccorsi.