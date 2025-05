Femminicidio a Torino, morta in ospedale la 61enne accoltellata dal marito: l'aggressione davanti alla figlia

Non ce l'ha fatta Fernanda Di Nuzzo, la maestra d'asilo di 61 anni accoltellata mercoledì dal marito Pasquale Piersanti a Grugliasco, alle porte di Torino. La donna è morta il giorno dopo all'ospedale Molinette, dov'era ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: colpita da più fendenti all'addome, era stata sottoposta a un intervento chirurgico con asportazione della milza. L'aggressione è avvenuta in casa, davanti alla figlia di 24 anni, al culmine di una lite.