Non si accorge dell'autovelox per sei mesi: gli arrivano multe per 28mila euro

Multe arretrate per 28mila euro. Un incubo che diventa realtà. È successo a un vigilante residente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. L'uomo si è ritrovato svariate contravvenzione tutte in una volta, così dice, per aver più volte superato i limiti di velocità non essendosi accorto della presenza di un autovelox. Tutto inizia nel 2021, quando il protagonista di questa storia presta servizio per sei mesi in un supermercato di Tortona (Alessandria). E va al lavoro, ogni giorno, in macchina.