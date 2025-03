Multe stradali, più di 1,7 miliardi nel 2024: ecco i Comuni che hanno incassato di più

Facile.it ha calcolato anche la “multa pro capite” (il valore inteso come rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti), anche se non vengono sanzionati soltanto gli automobilisti residenti: in alcune aree del Paese, infatti, turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. Tra i Comuni capoluogo di provincia al primo posto della classifica del 2024 troviamo Siena che con una "multa pro capite" pari a 171,5 euro supera Firenze primo nel 2023, che scende invece al secondo posto con un valore pro capite di 170 euro. Seguono Milano (con 149,10 euro), Padova (con oltre 23 milioni di euro di incassi da multe stradali e un valore pro capite pari a 111,30 euro) e Verona (dove il rapporto tra multe e abitanti è pari a 92,40 euro).