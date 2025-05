Settimo Torinese (Torino), 14enne muore dopo serata con amici: sospetto abuso di farmaci

Il padre del giovane ha espresso preoccupazione per alcune ecchimosi riscontrate sul corpo del figlio, ritenendo che non siano attribuibili alle manovre di rianimazione. Ha dichiarato: "Forse ha litigato. Forse gli hanno dato qualcosa. Ma io voglio sapere la verità. Voglio giustizia. Non si può morire a 14 anni così". Il ragazzo frequentava la seconda media a Bricherasio. La sua famiglia è conosciuta nella comunità locale per la gestione di una pizzeria, divenuta nota anche per essere apparsa in una puntata del programma televisivo "Cucine da incubo".