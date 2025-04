Torino, uomo uccide a coltellate una coppia di vicini e poi si suicida

Una lite condominiale è degenerata in un'aggressione mortale a Volvera, in provincia di Torino. Un uomo ha ucciso a coltellate una coppia di vicini, per poi togliersi la vita con la stessa arma. I tre corpi sono stati trovati al primo piano della palazzina nella pianura torinese, a 25 chilometri dal capoluogo piemontese. Sul posto sono giunti i carabinieri che seguono le indagini.