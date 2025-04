17enne ucciso a coltellate nel Siracusano, 22enne: "Ho agito per gelosia"

Il 17enne ucciso a coltellate nel Siracusano è stato assassinato "per gelosia". Francesco Milici, 22 anni, lo ha confessato dicendo di aver agito perché non sopportava che Nicolas Lucifora, la vittima, avesse provato a corteggiare la sua ragazza. Dopo il delitto, avvenuto sabato sera a Francofonte, Milici è stato dunque fermato dalla Procura di Siracusa con l'accusa di omicidio volontario. Il 22enne ha colpito il 17enne con cinque fendenti, il primo alla schiena, altri tre al torace e un quinto alla gamba. Ha agito davanti a decine di testimoni nel cuore della movida. Ha ucciso per gelosia nonostante sapesse che i due erano amici fin da bambini e agli inquirenti ha detto che non sopportava il comportamento della vittima con la sua fidanzata.