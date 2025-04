Pavia, marito e moglie trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Per i carabinieri si tratterebbe di un omicidio-suicidio quello scoperto in una casa a Confienza, in provincia di Pavia, dove sono stati trovati i cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni. Dalle prime indagini sembrerebbe che l'uomo abbia ucciso la moglie in cucina con un coltello, dopo di che si sarebbe recato in un gabbiotto esterno, per togliersi la vita con un fucile da caccia che è stato trovato accanto al corpo.