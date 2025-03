In zona nessuno avrebbe sentito di liti nella coppia. "La notizia dell'ennesimo femminicidio, il secondo dall'inizio dell'anno in Umbria, ci lascia sgomenti e addolorati. Una tragedia inaccettabile che impone una riflessione profonda e un impegno ancora più forte per contrastare la violenza sulle donne", ha commentato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. "Non possiamo più permettere che accadano simili atrocità", ha aggiunto. Per Proietti "la prevenzione passa attraverso l'educazione e la formazione, strumenti fondamentali per costruire una cultura del rispetto e della parità".