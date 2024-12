Uccide la moglie e tenta il suicidio a Ripaberarda (Ascoli Piceno)

Un 48enne ha ucciso la moglie, la 45enne Emanuela Massicci, e ha poi tentato il suicidio nella loro casa a Ripaberarda (Ascoli Piceno), dove erano presenti anche i figli della coppia. L'uomo, Massimo Malavolta, si è procurato diverse ferite che si sarebbe auto inferte con un coltello: si trova ora ricoverato presso l'ospedale di Ascoli e non è in pericolo di vita. Sembra che i rapporti fra moglie e marito da tempo non fossero buoni. Restano comunque da chiarire le cause della lite sfociata nell'omicidio, sul quale stanno indagando i carabinieri.