Il Consiglio dei ministri dà il via libera al disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio. Il provvedimento prevede anche altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime e arriva alla vigilia dell'8 marzo, giornata internazionale della donna. "Oggi il governo compie un altro passo avanti per contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime", afferma Giorgia Meloni dopo il via libera al ddl, sottolineando l'importanza dell'introduzione del femminicidio come reato autonomo e sanzionandolo con l'ergastolo.