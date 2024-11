Valditara: "Femminicidi compiuti da partner in calo del 12% nel 2024"

"In questo anno i femminicidi in Italia compiuti da partner sono scesi del 12%". È questo il dato statistico riportato dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. "Riteniamo che questo dato - ha precisato - sia anche merito di quella cultura della prevenzione che questo governo, in particolare il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, ha avviato".