Violenza sulle donne, Roccella: i dati ci dicono che la strada è giusta

"Il nostro governo contro la violenza sulle donne ha agito concretamente fin dal primo giorno". Lo ha affermato il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella precisando che "il fatto che i centri anti-violenza siano aumentati del 5% negli ultimi due anni, che il numero dei femminicidi sia in lieve calo con il 12% di donne in meno uccise da partner o ex partner rispetto allo scorso anno, e che le chiamate al 1522 siano in forte aumento, non deve farci sentire soddisfatti perché questa piaga è un'autentica emergenza e c'è molto lavoro da fare, ma ci dice che l'impegno può dare i suoi frutti e che è stata intrapresa la strada giusta".