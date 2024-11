Nasce la fondazione Giulia Cecchettin, il padre Gino: "La violenza sulle donne è un fallimento collettivo"

Il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei, ha inviato un messaggio: "Incoraggio la Fondazione Giulia Cecchettin che oggi presenti per l'impegno che si assume nel contribuire affinché non vi siano altre vittime del sopruso e per capire e combattere la violenza e le sue cause. In questo modo ci aiuterà a comprendere che l'amore non è mai possesso, ma sempre dono e rispetto. Per quello che mi sarà possibile, cercherò di aiutarvi".