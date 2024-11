Giulia Cecchettin uccisa da chi diceva di amarla, un anno fa il femminicidio che ha sconvolto il Paese

Le aperture dei giornali erano già da tempo dedicate all'omicidio di Giulia;: quando iniziarono a filtrare i primi particolari, il caso di Vigonovo divenne il tema fisso dei "contenitori" pomeridiani delle tv. Nel mezzo, il 5 dicembre, c'era stato il lutto collettivo del funerale di Giulia, nella Basilica di Santa Giustina, davanti a 10mila persone, in diretta. Con le parole di papà Gino: "L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide" Le piazze continuarono per settimane a "fare rumore" per Giulia, come richiesto dalla sorella, Elena, che riportò nel lessico quotidiano il termine "patriarcato". Altri sussulti la cronaca li ha riservati ogni qualvolta usciva una indiscrezione sulla vita di Turetta in carcere: come le parole intercettate del padre del ragazzo, nel primo incontro: "Fatti forza, non sei l'unico, ci sono altri 200 femminicidi, poi avrai i permessi...". L'uomo poi si scusò.