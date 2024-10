Filippo Turetta: "Tra le 15mila e le 20mila foto di Giulia Cecchettin nella galleria del mio cellulare"

Nel memoriale, inoltre, Turetta racconta anche di sé e della storia con Giulia, sempre stando al Corriere: "Non ho molti ricordi della mia vita e non mi sento di avere tanto da dire. Ho sempre avuto pochi amici ed è la cosa che spesso mi dispiaceva di più. Spesso mi sentivo solo e questa solitudine mi pesava, vedevo tanti invece per cui non era così e che avevano dei bei gruppi di amici e/o erano fidanzati. Io ero un po' invidioso di questo perché avrei desiderato almeno uno dei due ma niente. (…) Mi sono sempre sentito molto sfigato". Poi l'incontro con Cecchettin. "Ci siamo fidanzati il 22 gennaio 2022 (...) È stata lei a provarci, se non fosse saltata fuori Lei non ci sarebbe mai stato niente. Nella mia testa ci sarebbe mai potuta essere una persona diversa da Lei nella mia vita, o Lei o niente. È una cosa ridicola (...) ma ho sempre sentito fosse così e non sono mai riuscito a sentirla diversamente". Alla fine del memoriale, poi, Turetta sottolinea: "Lei è una completa vittima in tutto questo".