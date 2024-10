Omicidio Cecchettin, Turetta in aula per la prima volta: "Cercai online scotch e manette, ho pensato di rapire Giulia e di toglierle la vita"

Nei primi interrogatori davanti agli inquirenti, Turetta aveva affermato di aver acquistato lo scotch per "appendere manifesti" e i coltelli perché pensava di suicidarsi. Dalle ammissioni emerge ora la conferma delle tesi dell'accusa, secondo cui lo scotch serviva per legare Giulia, mentre i coltelli erano stati messi in auto ben prima dell'11 novembre, giorno del delitto. E' emerso di fatto che tutta la vicenda è supportata, come da indagine, da una serie di atti preparatori, alcuni dei quali non sono stati messi in atto all'ultimo momento, come ad esempio l'acquisto di materiale.