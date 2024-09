Giulia Cecchettin, esclusiva "Quarto Grado": il video dell'interrogatorio di Filippo Turetta

La lite e la prima coltellata - Nelle circa 7 ore di dichiarazioni rese il 1° dicembre 2023, l'imputato, detenuto nel penitenziario di Verona Montorio, racconta agli inquirenti i dettagli dell'omicidio della 22enne commesso poche settimane prima, nella notte tra l'11 e il 12 novembre in un parcheggio della zona industriale di Fossò (Venezia). "Stavamo tornando a casa sua, ci siamo fermati in un parcheggio. Volevo darle un peluche in regalo ma lei si è rifiutata di prenderlo. Mi ha detto che dovevo smetterla di dedicarmi così tanto a lei", racconta Turetta, lo sguardo fisso rivolto verso terra e lunghe pause a scandire un interrogatorio mai interrotto dalle lacrime. "Ero molto arrabbiato, ho preso il coltello che avevo sulla tasca posteriore del sedile e sono uscito di corsa. Lei ha iniziato a correre, l'ho afferrata per un braccio. L'ho minacciata, poi le ho dato una coltellata sul braccio", aggiunge il giovane.