Gino Cecchettin è in contatto con il padre di Filippo Turetta: "Mi ha scritto durante le feste"

I primi risultati della fondazione sono già arrivati: "Un ragazzo, in virtù della storia di Giulia, ci ha scritto dicendo che forse aveva qualche problema da curare. Magari se non fosse successo sarebbe stato un potenziale… chiamiamolo potenziale... Però già il fatto che lui l'abbia riconosciuto è un primo passo. Cerchiamo di salvare più vite possibili. Per me l'unico numero di femminicidi che può essere soddisfacente è zero". Gino Cecchettin, poi, si è commosso nel rivedere la foto in cui era insieme a Giulia a Padova il giorno del suo 22esimo compleanno "l'ultimo di Giulia".