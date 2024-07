Giulia Cecchettin, Turetta rinuncia all'udienza preliminare e va a processo

Filippo Turetta ha rinunciato all'udienza preliminare davanti al gup prevista il 16 e 18 luglio, accettando di andare direttamente a processo in Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo ha annunciato l'avvocato Giovanni Caruso. La decisione, spiega il legale, è la conseguenza di un "percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e della volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti". La difesa inoltre non chiederà per l'imputato la perizia psichiatrica.