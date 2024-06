Giulia Cecchettin, Filippo Turetta scrisse una lettera dopo l'omicidio: "Sono colpevole"

Dopo aver ucciso Giulia Cecchettin, Filippo Turetta scrisse una lettera in cui ammetteva di essere colpevole dell'omicidio dell'ex fidanzata. È quanto emerso dalle 161 pagine di trascrizioni dell'interrogatorio fiume tenuto l'1 dicembre nel carcere di Verona Montorio in cui il giovane ha confessato come e perché ha ucciso la ragazza. Nella missiva - un foglio bianco formato A4, rivenuto il 19 novembre in Germania dentro l'auto con cui si era dato alla fuga dopo il delitto - il 22enne dava spiegazione di quanto accaduto, forniva indicazioni per trovare il cadavere della studentessa e lasciava un messaggio di addio ai genitori, avendo l'intenzione di togliersi la vita.