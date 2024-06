Denuncia l'ex per 30 volte, nessuno lo ferma: "Per ora ho evitato la fine di Giulia Cecchettin"

Nel corso della puntata di "Zona Bianca" in onda domenica 23 giugno, la donna ha raccontato le proprie paure, a volto coperto: "Adesso sto bene, mi sento libera dopo due lunghissimi anni - ha spiegato al programma di Rete 4 -, però non è facile andare avanti. Non è bello avere il padre dei propri figli in carcere, doverlo raccontare alle bambine. Molte mamme della scuola mi stanno escludendo perché mi dicono che non dovevo farlo, non dovevo denunciarlo. Non sanno minimamente quello che ho passato". Marina poi parla del difficile periodo che stanno attraversando i figli: "Per fortuna sono piccoli ma hanno assistito a tutte le litigate e violenze, è stata dura".