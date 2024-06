Giulia Cecchettin, Filippo Turetta era già stato violento: "Le ho dato uno schiaffo sulla coscia"

Le liti erano già frequenti da prima e, in particolare, da quando la giovane aveva deciso di lasciare Turetta nel marzo 2023, anche se dopo due settimane i due erano tornati insieme, per poi lasciarsi nuovamente ad agosto. "C'erano state un paio di litigate pesanti, intorno a marzo soprattutto via messaggio, io non avendo superato un esame importante avevo cominciato a scriverle chiedendo che mi aiutasse nel ripasso, lei non voleva perché aveva altri impegni. Io le avevo detto che se non avessi superato l'esame mi sarei suicidato. Mi è scappato anche qualche insulto perché non riuscivo a controllarmi per la rabbia, le ho detto 'maledetta str***a, idiota' e anche 'guarda che non ce la faccio, mi faccio del male'".