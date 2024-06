Giulia Cecchettin, la confessione di Filippo Turetta: "L'ho uccisa perché mi ha rifiutato"

A "Quarto Grado" il racconto inedito di Filippo Turetta nel carcere di Verona il primo dicembre scorso, 12 giorni dopo l'arresto in Germania e 20 giorni dall'uccisione dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. "Per messaggio mi aveva chiesto se l'accompagnavo a fare shopping. Abbiamo girato per negozi e poi abbiamo deciso di cenare insieme. Verso le 23 siamo tornati verso casa di Giulia, ci siamo fermati in un parcheggio a Vigonovo per non farci vedere. Era successo altre volte, lei era d'accordo" avrebbe raccontato.