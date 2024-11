Giulia Cecchettin, il video inedito sul ritrovamento del corpo

Il corpo da non trovare - Le immagini trasmesse nel programma di Rete 4 documentano le misurazioni utili agli inquirenti ad accertare la profondità in cui era nascosto il corpo della ragazza e la temperatura, prossima allo zero. A un certo punto la torcia illumina, tra le rocce, il maglioncino di Giulia, sfilato e alla rovescia. In quelle stesse ore Filippo Turetta stava proseguendo la sua fuga in Germania. Prima del delitto, l'allora 21enne aveva cercato su una rete Internet protetta informazioni su quel bosco prossimo al lago di Barcis scelto per ostacolare qualsiasi ricerca.