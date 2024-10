Giulia Cecchettin, il video inedito dell'aggressione di Filippo Turetta

A commentare quanto mostrato a "Pomeriggio Cinque" e anche quanto dichiarato in aula da parte di Filippo Turetta, è intervenuto in collegamento lo zio di Giulia, Andrea Camerotto.

"Ormai è quasi un anno che Giulia non è più con noi e venerdì siamo andati ad ascoltare cosa Filippo volesse dire in sua difesa. Aveva presentato quel memoriale e onestamente è stato pesante", ha esordito. Poi ha continuato: "Ci sono stati dei momenti in cui ho preferito uscire perché mi imbarazzava, mi feriva sentire cosa un ragazzo che dice di amare ha fatto a una sua amica, nonché ex".



Mentre in merito alla telefonata del testimone al 112, lo zio di Giulia precisa: "Penso che questo ragazzo, che io non ho mai conosciuto, abbia dimostrato comunque un grande senso civico. E per questo deve essere ringraziato anche se non è sceso per paura".