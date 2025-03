Messina, una 22enne accoltellata e uccisa in strada: fermato il presunto assassino

A Messina, una tirocinante infermiera di 22 anni è morta dopo esser stata accoltellata in viale Gazzi, di fronte all'ingresso dello stadio "Celeste". La ragazza, Sara Campanella, di Palermo, sarebbe stata colpita con una coltellata al collo da un giovane che è poi fuggito. Subito soccorsa la ragazza, che frequentava la facoltà di Scienze infermieristiche, è stata trasferita al Policlinico in gravi condizioni ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. La coltellata le ha reciso la giugulare. Fermato non molto dopo l'aggressione il presunto assassino. L'uomo è stato trovato in una abitazione in una traversa della via Tommaso Cannizzaro.