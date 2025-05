Accusato di aver ucciso la moglie in Perù, 33enne arrestato a Novara

È accusato di aver ucciso la moglie con un colpo d'arma da fuoco in Perù e per questo era stato condannato all'ergastolo e ricercato a livello internazionale. L'uomo, cittadino peruviano di 33 anni, è stato arrestato a Novara dalla polizia. Fermato per un controllo da una pattuglia, dagli accertamenti è emerso che era destinatario di un mandato di cattura internazionale a fini estradizionali emesso dalle autorità del suo Paese. Una volta identificato, è stato portato in Questura e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, in attesa dell'attivazione delle procedure di estradizione. L'arresto è stato possibile grazie alla consultazione delle banche dati internazionali da parte degli agenti.