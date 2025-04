Due operatrici socio-sanitarie aggredite da un paziente all'ospedale di Ivrea

Due Oss sono state aggredite da un paziente all'interno del pronto soccorso di Ivrea (Torino). A darne notizia è il sindacato delle professioni infermieristiche Nursind. Per cause in fase di accertamento un uomo, arrivato in ospedale alcune ore prima, ha dato in escandescenze: le due operatrici socio-sanitarie hanno provato a calmarlo e sono state aggredite. Una di queste ha riportato contusioni a un braccio guaribili in cinque giorni. Per fermare il paziente sono poi dovuti intervenire i carabinieri e gli agenti della polizia locale.