Mara Favro, trovate altre ossa a Gravere

Altri resti di ossa, capelli e indumenti consumati dal tempo sono stati individuati tra i rovi della fitta boscaglia di Gravere, comune in provincia di Torino tra Chiomonte e Susa. In questa zona gli inquirenti ipotizzano che possa essere stato gettato il corpo di Mara Favro 51 anni residente in val di Susa madre di una figlia di 11, scomparsa nella notte tra il 7 e l'8 marzo dello scorso anno al termine del suo turno di lavoro come cameriera in una pizzeria.