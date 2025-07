Incendio in una palazzina di via Nizza a Torino, esplosione dolosa: un arresto

E' stata di origine dolosa l'esplosione che la notte del 30 giugno a Torino, in una palazzina in via Nizza, è costata la vita a una persona e il ferimento di altre cinque. A questa conclusione sono giunti gli investigatori della polizia, che nelle scorse ore hanno eseguito un arresto. Il movente del gesto sarebbe da ricercare in questioni di carattere personale alle quali, comunque, la vittima era del tutto estranea.