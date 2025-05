Trecate (Novara), cade da finestra al secondo piano e muore

Un uomo di 65 anni, di nazionalità cinese, è morto nella notte a Trecate, nel Novarese, cadendo forse da una finestra del secondo piano dell'abitazione dove risiedeva, in una zona residenziale vicino al centro storico. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Dalle prime verifiche si tratterebbe di una caduta accidentale, forse per un disorientamento dovuto al sonno e al buio. Esclusa la presenza di altre persone al momento della morte.