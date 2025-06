Femminicidio a Rivalta (Torino): Susy Carbone uccisa in casa, il compagno si suicida nel lago

Il corpo di Susy Carbone è stato scoperto al secondo piano della palazzina dove abitava, in una zona residenziale del centro di Rivalta. La donna presentava ferite da arma da taglio in più parti del corpo. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite scoppiata nella mattinata. L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata, ma si ipotizza possa trattarsi di un oggetto presente in casa. La vittima conviveva con Alessandro Raneri da circa cinque anni ma stavano insieme da sette: entrambi avevano figli da precedenti relazioni, lei madre di un 27enne, lui padre di una adolescente ma nessuno dei due faceva parte del nucleo familiare attuale.