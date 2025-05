Un gruppo di alpini canta "Faccetta nera" all'adunata di Biella: è polemica

"Condanniamo con forza i canti fascisti risuonati a Biella inneggianti alle turpi imprese coloniali del regime in Africa. Le note di Faccetta Nera sono una vergogna per la città medaglia d'oro per la Resistenza. Ci aspettiamo una unanime condanna da parte di tutte le forze politiche e una presa di posizione da parte del Comune e dell'Ana. Gli alpini che si sono impegnati anche nella guerra di Liberazione non meritano tali inqualificabili atteggiamenti". Lo hanno scritto in una nota congiunta Giuseppe Paschetto e Karim El Motarajji, Coordinatore provinciale e consigliere comunale di Biella del M5s.